Au lendemain du référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, qui a vu le "non" l'emporter, Annick Girardin s'est rendue sur le "Caillou". Au côté d'Édouard Philippe, la ministre des Outre-Mer a rencontré l'ensemble des forces politiques présentes au Congrès avant de se rendre dans le nord du territoire, où les indépendantistes sont nombreux.



Invitée de RTL ce lundi 5 novembre, Annick Girardin a évoqué des "résultats qui comportent des divisions et des clivages". "On a mis en premier les questions des institutions et peut-être qu'il faut aussi parler d'économie, de social, d'aménagement du territoire. Il faut sans doute aller plus loin sur ces enjeux sociétaux", a-t-elle commenté.

Des sujets qui seront probablement abordés en décembre prochain à Paris alors que le Premier ministre a annoncé réunir les différentes parties pour "tirer collectivement les premières conclusions". "C'est une réunion pour analyser les suites de ce référendum. Il faut laisser un peu de temps pour prévoir les suites", a de son côté commenté la ministre.

Il faut échanger car l'accord de Nouméa c'est d'abord la recherche du consensus Annick Girardin





Si deux autres référendums pourraient avoir lieu en 2020 et 2022, comme le prévoit l'accord de Nouméa, Annick Girardin appelle surtout à la discussion. "Il y a un débat qui va s'ouvrir avec l'ensemble des parties, dont fait notamment partie l'État. Chacun à des positions exprimées. Il faut échanger ensemble car l'accord de Nouméa c'est d'abord la recherche du consensus entre l'État et les forces politique du territoire", conclut-elle refusant cependant que Paris fasse des "concessions".



Selon les résultats définitifs sur les 284 bureaux, le non à l'indépendance l'a emporté avec 56,7% des voix (78.734 votes) contre 43,3% (60.199 votes) pour le oui.