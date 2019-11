"Les Marseillais vs le Reste du monde" : qui sont Milla et Mujdat ?

Milla Jasmine et son compagnon Mujdat Saglam

publié le 19/11/2019 à 17:47

"Y a le mec à Milla !", vous avez certainement entendu cette phrase ces derniers jours. Qui est Milla ? Qui est son "mec", Mujdat ? Voici quelques clés pour comprendre l'immense buzz autour de ces deux candidats de télé-réalité, actuellement au coeur du programme de W9 Les Marseillais vs le Reste du monde.

Milla Jasmine est une influenceuse suivie par 2,2 millions de personnes rien que sur Instagram. Révélée en 2015 dans les Princes de l'Amour (W9), la jeune femme de 30 ans enchaîne depuis les tournages dans différentes émissions de telé-réalité. Ses courbes généreuses et son franc-parler ont rapidement fait d'elle une figure incontournable du petit écran.

Côté cœur, la candidate officialise sa relation avec Mujdat Saglam, un entrepreneur français d'origine turque, en août 2017. Mais le couple se sépare après deux ans d'amour, Milla ayant appris que son compagnon était marié à une autre et père de deux enfants. Par médias interposés, ils se sont alors déchirés aux yeux du grand public qui a suivi avec intérêt leurs déboires amoureux.

"Y a le mec à Milla", devenue phrase culte

Lors du tournage des Marseillais vs le Reste du monde au Portugal, Milla se dit célibataire et se met rapidement en couple avec Nacca. Tout se passe sans encombre jusqu'à ce que son ex Mujdat débarque dans la villa. À son arrivée, il est accueilli par l'ensemble des habitants qui, surpris, hurlent un à un : "Y a le mec à Milla !".

Vient l'heure des explications que tous attendaient. Mujdat affirme qu'il était bien avec Milla juste avant qu'elle intègre l'émission et accuse donc la jeune femme de l'avoir trompé devant les caméras.

La séquence est devenue culte, reprise sur tous les réseaux et assurant à W9 un record d'audience. L'épisode de lundi soir à réuni 917.000 téléspectateurs, sa meilleure audience depuis deux ans.

🎉 RECORDS pour #LMvsMonde4 hier soir ! #YALEMECAMILLA 🎉



🏆 Meilleure audience depuis 2 ans

🏆 Meilleure performance historique auprès des 15-24 pour la marque

🥇 Leader natio auprès des 15-24



917 000 téléspectateurs (pic à 1.0M°)

3.8% 4+

7.6% FRDA-50

21.2% 15-24 pic.twitter.com/N945wE47Qp — W9 (@W9) November 19, 2019