Ce weekend, Jade et Eric Dussart ont reçu Jeff Panacloc dans On Refait La Télé ! Pendant l'émission, le retour de Burger Quiz à la télé a été évoqué. La nouvelle saison du célèbre jeu présenté par Alain Chabat sera diffusée à partir du 20 novembre prochain sur TMC. Les premiers invités ont été annoncé : Gérard Darmon, Roméo Elvis, Sandrine Kiberlain mais aussi Nicolas Bedos.

Fan du jeu depuis toujours, Jeff Panacloc n'a pourtant jamais été invité par la production. Une situation qu'il ne sait pas expliquer. Lorsqu'Eric Dussart lui demande pourquoi il ne leur fait pas savoir qu'il serait intéressé pour participer, le ventriloque estime en riant que l'équipe de Burger Quiz doit déjà le savoir. L'humoriste évoque ensuite la difficulté rencontrée parfois par certains animateurs et journalistes pour travailler avec sa marionnette Jean-Marc. Serait-ce la raison pour laquelle Jeff Panacloc n'a jamais convié au jeu télé d'Alain Chabat ?

Ce n'est pas la première qu'un invité de On Refait La Télé évoque ce sujet. En novembre 2018, Elie Semoun avait expliqué qu'il regrettait lui aussi de n'avoir jamais été contacté pour faire partie des célébrités de l'émission diffusée sur TMC.

Nous vous proposons de découvrir cette séquence avec Jeff Panacloc en vidéo ci-dessus...

"Jeff Panacloc contre-attaque" en DVD et en tournée

Connu pour avoir largement dépoussiéré la ventriloquie grâce à sa marionnette Jean-Marc et son humour trash, Jeff Panacloc est l'un des artistes les plus doués de sa génération. Après Jeff Panacloc perd le contrôle et ses 500.000 spectateurs, Damien Colcanap de son vrai nom, a débuté en 2017 la tournée d'un nouveau spectacle intitulé Jeff Panacloc contre-attaque. Énorme succès pour l'humoriste de 33 ans qui joue à guichet fermé et dont le show vient de sortir en DVD.

L'histoire : Jean-Marc a été arrêté ! Pas étonnant, il n’a pas pu s’empêcher d’aller vanner la Première Dame des Etats Unis… menotté, il est retenu au commissariat. Grâce à un moment d’égarement d’un policier trop gourmand, Jean-Marc va tout de même réussir à s’échapper et rejoindre Jeff sur scène. C’est lors de cette course poursuite effrénée entre Jean-Marc et les forces de l’ordre que Jeff va nous présenter Jacky, le technicien et Nabilouche, la petite amie de Jean-Marc. Mais comme Jean-Marc restera toujours Jean-Marc, il va très vite bousculer tout ce que Jeff avait prévu… Jean-Marc a-t-il dit toute la vérité ? Jeff va-t-il réussir à le garder sur scène avec lui ? Qui a donc bien pu écrire ce pitch incompréhensible ? Toutes les réponses dans ce deuxième spectacle qui n’en finira pas de vous surprendre…

> "Jeff Panacloc Contre attaque" - Bande-annonce

Si vous n'avez pas encore eu la chance d'aller l'applaudir sur scène, c'est le moment de le faire. Jeff Panacloc sillonne actuellement les routes de France. Il passera par exemple le 20 novembre à Troyes, le 22 à Metz, le 27 à Toulouse, le 28 à Montpellier, le 10 décembre à Aurillac, le 12 à Saint-Etienne, le 13 à Lyon, le 19 à Nancy ou encore le 17 janvier 2020 à Narbonne. Le célèbre ventriloque finira sa tournée le 25 janvier prochain au Zénith de Paris !