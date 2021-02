"Les Marseillais à Dubaï" : ce qui vous attend dans la nouvelle saison sur W9

publié le 22/02/2021 à 06:15

Ce lundi 22 février, les Marseillais reviennent pour une nouvelle saison déjantée sur W9 à partir de 18h50. Cette année, la grande famille sudiste vous attend à Dubaï.

Paga, Greg, Maeva, Manon, Jessica, Julien mais aussi Thibault, Benji, Carla et Kevin devront tout faire pour répondre aux attentes de la nouvelle bookeuse Jessica Aidi. Elle leur fera découvrir un Dubaï inédit, et les candidats devront aussi dépasser la barrière de la langue pour réussir leurs défis.

N'oublions pas le célèbre Julien et ses fameux cahiers et soirées des problèmes, toujours prêts à mettre le feu aux poudres. Sans parler des rivalités amoureuses et de la naissance de clans qui vont mettre mal la famille des Marseillais comme rarement. De nouveaux arrivants sont aussi attendus dans cette future saison, comme les jeunes mariés Stéphanie et Théo, Ilan, Sandro ou encore Marine, la sœur jumelle d'Océane.