publié le 28/10/2020 à 09:30

Phrases cultes, coups de gueules mais aussi crises de larmes, ils vous ont rendu accro à leur aventure. Ils sont drôles et attachants, Les Marseillais Y en jamais assez. Dans ce podcast, vous allez redécouvrir les candidats et les candidates de la célèbre émission de W9. Les Marseillais se livrent comme jamais et vous entraînent dans leur vie, loin des caméras.

Dans ce cinquième épisode, rencontre avec le meilleur ami de Kevin, toujours partant pour repousser ses limites, vous l’avez peut-être reconnu, il s’agit de Nacca. Le petit "nouveau" de la famille des Marseillais découvert en 2018 dans Les Marseillais : Asian Tour, soit près de dix ans après les premières aventures des fratés à Miami.

"C'est vrai que moi, je connaissais déjà comme tout le monde. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile [de s'intégrer]. Après, intégrer une famille, intégrer une aventure, même si on connaît les gens, c'est quand même difficile", explique le candidat.

Nacca raconte aussi sa première rencontre avec les caméras : "Très honnêtement, je le vois dans ma première aventure, je n'étais pas naturel. J'avais toujours un stress (...) Je le vois à mon regard, je le vois à ma façon d'être (...) Pour les Marseillais Aux Caraïbes, je me suis lâché totalement."

>> Les Marseillais y en jamais assez, une série d'épisodes exceptionnels sur les candidates et candidats de l'émission de télé-réalité diffusée sur W9. Au micro de Capucine Trollion, les plus célèbres membres de la "famille" des Marseillais se confient sur cette aventure qui a changé leur vie, évoquent leur relation avec leurs fans, partagent des réflexions personnelles. Un cocktail de bonne humeur et d’émotion. Un podcast RTL Originals.