"Les Marseillais" : "J'aurais préféré finir footballeur", révèle Benjamin Samat

publié le 25/11/2020 à 09:30

Phrases cultes, coups de gueules mais aussi crises de larmes, ils vous ont rendu accro à leur aventure. Ils sont spontanés et attachants, Les Marseillais Y en jamais assez. Dans ce podcast, vous allez redécouvrir les candidats et les candidates de la célèbre émission de W9. Les Marseillais se livrent comme jamais et vous entraînent dans leur vie, loin des caméras.

Dans ce septième épisode, Benjamin Samat revient sur ses débuts dans la télé-réalité, alors qu'il rêvait d'une carrière de footballeur. Le candidat a accepté de participer en 2013 à la saison 3 de La Belle et ses princes presque charmants, après avoir d'abord refusé l'offre pour la saison 2.

"Je ne me sentais pas... J'avais encore peut-être la tête au football parce que quand j'étais plus jeune, je faisais du foot et j'avais peut-être envie de retenter ma chance au foot", explique-t-il dans Les Marseillais Y en a jamais assez.

Finalement, Benjamin Samat change de voie en 2013 : "J'avais fait une croix sur le foot. Je sentais que c'était peut-être une opportunité. Et puis, je me suis lancé (...) Pour quelqu'un qui a baigné dans le milieu du foot depuis tout petit, c'est un rêve d'enfant de devenir footballeur professionnel. Donc, même s'il n'y a pas une certaine rigueur au niveau de l'hygiène de vie. J'aurais quand même préféré finir footballeur", confie-t-il.

>> Les Marseillais y en jamais assez, une série d'épisodes exceptionnels sur les candidates et candidats de l'émission de télé-réalité diffusée sur W9. Au micro de Capucine Trollion, les plus célèbres membres de la "famille" des Marseillais se confient sur cette aventure qui a changé leur vie, évoquent leur relation avec leurs fans, partagent des réflexions personnelles. Un cocktail de bonne humeur et d’émotion. Un podcast RTL Originals.