publié le 09/07/2019 à 18:47

La disparition du téléphone de la victime présumée pourrait-elle mettre fin à toute poursuite contre Kevin Spacey ? Ce lundi 8 juillet, la jeune victime présumée d'agression sexuelle de la part de l'acteur vedette de House of Cards a décidé de ne plus témoigner à la barre de peur de s'incriminer. "Tout le dossier est compromis", selon l'avocat de Kevin Spacey.

L'acteur est mis en examen pour avoir posé sa main d'un jeune homme de 18 ans employé dans un bar, après l'avoir fait boire. Son inculpation pour attentat à la pudeur et agression dans cette affaire est intervenue fin 2018. Une des principales pièces du dossier est une vidéo réalisée par la victime présumée, à l'aide de son téléphone portable.

Or ce téléphone, que la défense veut pouvoir examiner, a disparu. Interrogé longuement sur ce qu'il avait fait de l'appareil et des messages, le jeune homme a assuré ne rien avoir effacé. Mais, averti que toute manipulation du téléphone pouvait lui valoir des poursuites, il a ensuite invoqué le Vème amendement de la Constitution américaine, qui permet à un témoin de garder le silence pour ne pas risquer de s'incriminer.

La victime présumée à l'origine de la disparition ?

Un policier a affirmé avoir rendu à la famille la téléphone en question après en avoir extrait toutes les données, sans demander de récépissé. Celle-ci indique ne l'avoir jamais récupéré. Mais la mère du jeune homme a reconnu à la barre avoir effacé certaines images potentiellement embarrassantes du téléphone avant de le remettre à la police. Elle a assuré n'avoir rien effacé qui soit lié à l'agression présumée.

Pourtant, l'avocat de Kevin Spacey a insinué que des SMS avaient été supprimés, dans lesquels le jeune homme, fan de l'acteur, aurait laissé entendre qu'il était consentant. Il a prévenu qu'il allait demander rapidement l'abandon des poursuites. Le procureur n'a pas exclu un abandon, mais a demandé au juge "une semaine" pour décider.

