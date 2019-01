Kevin Spacey inculpé d'agression sexuelle et laissé en liberté sous caution

publié le 07/01/2019 à 18:24

Kevin Spacey dans son plus mauvais rôle ? L'acteur américain de 59 ans s'est présenté ce lundi 7 janvier devant le tribunal de Nantucket (Massachusetts) pour se faire formellement inculper d'agression sexuelle sur un jeune homme de 18 ans au moment des faits présumés.



L'acteur, présent à l'audience, a plaidé non coupable de ce chef d'accusation, passible de cinq ans de prison. Le juge Thomas Barrett, du tribunal de Nantucket (Massacusetts), a ordonné qu'il soit laissé en liberté sous caution. Kevin Spacey ne s'est pas exprimé, ni pendant, ni à l'issue de l'audience.



Selon la mère de la victime présumée, la journaliste Heather Unru qui a tenu une conférence de presse en novembre 2017, l'acteur aurait poussé son fils à consommer de l'alcool alors qu'il n'avait pas l'âge légal, avant de lui "fourrer la main dans le pantalon et d'attraper ses parties génitales". Témoin de la scène, une femme aurait alors recommandé au jeune homme de prendre la fuite, ce qu'il avait fait profitant d'une absence de Spacey parti aux toilettes.

Depuis l'ouverture de l'enquête en novembre 2017 et en marge du mouvement MeToo, l'acteur de 59 ans a été accusé par plusieurs autres hommes d'agression et est depuis persona non grata à Hollywood. Outre le dossier de Nantucket, deux autres enquêtes sont en cours à Los Angeles et Londres, où le comédien a été le directeur artistique de l'un des plus prestigieux théâtres de la capitale britannique, The Old Vic, de 2004 à 2015. Fin décembre, l'acteur s'est pour la première fois publiquement exprimé sur sa descente aux enfers. Dans une vidéo mise en ligne sur YouTube, il laisse entendre qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on dit sur lui.