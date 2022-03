Les Grosses Têtes : "Une belle osmose quand Muriel Robin est là", raconte Jeanfi Janssens

Jeanfi Janssens se prête au jeu des questions en rafale pour un épisode inédit des "Grosses Têtes à Têtes". Quel membre de l'émission choisirait-il pour partager un bon gros repas ? "C'est Bernard Mabille, répond-il sans hésitation. Il aime bien la bonne chère, il aime bien la bonne bouffe, moi aussi. Je connais quelques tables où il va, j'aimerais bien y aller avec lui".



Et la Grosse Tête qu'il aimerait voir plus souvent ? "Muriel Robin, je trouve qu'on ne la voit pas assez (...) Il y a une belle osmose quand elle est là, j'aime bien son humour et sa répartie".

Quand à la personnalité qui pourrait intégrer la bande, "il y a Michèle Laroque, que je pressens être une future bonne Grosse Tête si elle devait l'être. J'aime cette femme, j'aime sa nature". Mais il pense aussi à Alexandra Lamy et Alessandra Sublet. "Elles sont suffisamment de caractère et de répartie".

Enfin, pour une séance cinéma un dimanche soir il appelle "Caroline Diament, parce qu'on aime le même genre de films et on est à peu près d'accord sur tout. Je suis sûr qu'en plus elle ne va pas me spoiler la fin parce qu'elle déteste ça".

