Ce matin, Michèle Laroque était l'invitée de Jade et Eric Dussart dans On Refait La Télé. Du 19 au 24 janvier pochains, la comédienne présidera la 24e édition du Festival de l'Alpe d'Huez.

Ce matin, l'acolyte de Pierre Palmade dans Ils s'aiment a notamment raconté avoir déjà fait la promotion d'un film à la télé qu'elle aimait peu : "Quand je n'aime pas trop, je ne fais pas la promo (...) Je fais le minimum, on va dire, parce que je ne veux pas mentir" avoue-t-elle. "Je pense que le public a quand même un sixième sens et ils vont savoir. J'aime bien être sincère et vrai et si je dis 'Oh ce film, il faut aller le voir' alors qu'on est déçu, ce n'est pas une bonne idée" explique-t-elle avant d'ajouter : "J'en fais pas des tonnes justement. Les gens qui me connaissent ont compris que je n'avais pas très envie de parler du film".

Pour autant, lorsqu'elle est fière d'un projet, elle n'hésite pas à le défendre. Quitte à aller dans des émissions où elle n'a pas le sentiment d'avoir sa place : "Quand j'aime quelque chose, je veux lui donner toutes les chances pour qu'il existe. Bien sûr, il y a des émissions ou des présentateurs que j'aime moins, et je vais y aller pour aider (...) En fait, quand je suis en forme je peux tout faire (...) Et puis à part ça, c'est un peu l'intégrité et la sincérité des journalistes. Parfois, il y a un peu de perversité et quand je ne suis pas en forme, je ne sais pas la déjouer", conclut-elle.

Pendant l'émission, Michèle Laroque a également évoqué le procotole sanitaire auquel la troupe des Enfoirés sera soumise lors de leur nouveau spectacle en janvier prochain, l'inquiétude face au report de son nouveau film au cinéma, la panique qu'elle ressent dans les jeux télé, le genre de série dans laquelle elle aimerait jouer ou encore son incroyable don...



