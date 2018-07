publié le 27/06/2017 à 16:57

La musique est à l'honneur sur France 2 ce soir. La chaîne diffuse une nouvelle édition de l'émission Les Copains d'abord, consacrée cette fois-ci à l'été. Pour la cinquième fois depuis 2013, plusieurs chanteurs ont accepté d'interpréter une série de titres emblématiques, entrecoupés de sketchs.



Ces concerts sans animateur ont su s'imposer sur la chaîne, notamment grâce à l'équipe de Morgane production, qui a créé la marque. Tout a commencé par Les Copains d'abord chantent Piaf à New York, suivi par Les Copains d'abord 30 ans 30 chansons en 2014 à La Rochelle. Deux autres émissions ont été diffusées en 2016, Les Copains d'abord font du ski, enregistrée à Tignes, puis Les copains d'abord en Corse, tournée à Ajaccio.

Des émissions prisées par les téléspectateurs et par les chanteurs eux-mêmes, qui, en plus de leurs performances, tournent des saynètes qui viennent entrecouper les chansons.

Shy'm comme maîtresse de cérémonie

L'émission de ce mardi 27 juin est présentée en duo par Shy'm et le comédien Antoine Duléry. Un coup d'essai pour Shy'm, à qui M6 a confié les rênes de Nouvelle Star à l'automne prochain. Elle a la lourde tâche d'ouvrir l'émission et d'être le fil rouge de cette édition pendant toute sa durée, soit deux heures.



Le tournage a aussi été sa première rencontre avec Antoine Duléry, comme elle le confie au Figaro : "C'est quelqu'un de très charismatique. Puis c'est un très bon comédien. Lors du tournage de mes premières scènes avec lui, il m'a mise à l'aise assez vite. Il est dans un contexte qu'il maîtrise complètement. On a juste à le suivre, à l'écouter et à se faire un peu confiance".

Un casting d'artistes pour le moins éclectique

Les deux présentateurs seront accompagnés d'Amir, participant de l'Eurovision 2016, de Julien Doré, des Kids United, Chico et the Gypsies, Joyce Jonathan, Vitaa, Julie Zenatti, Elisa Tovatti, Claudio Capéo, Benjamin Biolay, Amadou et Mariam ou encore Michel Fugain. Au programme, les plus grands succès de l'été, pour danser et s'imaginer sous les tropiques avec des titres cultes comme Au soleil de Jenifer, Happy de Pharel Williams, Yaka Dansé de Raft, Le Coup de soleil de Richard Cocciante et bien d'autres.



Les différentes prestations seront entrecoupées de saynètes dans lesquelles jouent les invités. France 2 en a déjà dévoilé deux, dont une avec Julien Doré qui essaie de séduire grâce à son ukulélé, celui qui lui a apporté le succès. En trublion de l'émission, Antoine Duléry plaisante avec Vianney autour des prénoms féminins dans les chansons et essaie de séduire Joyce Jonathan, sans y parvenir. Un mélange de musique et d'humour qui va encore faire mouche.