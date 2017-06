"Mon premier grand studio" : choisir, "c'était cornélien", dit Vianney

publié le 13/06/2017 à 00:03

Pour la deuxième édition du concours de RTL Mon premier grand studio, dont Vianney était le parrain, l'artiste français a expliqué en quoi consistait sa participation. "Moi, mon petit rôle, ça consistait très modestement à écouter un certain nombre d'artistes, de chansons, et puis j'ai dû en choisir 12. C'était cornélien. En plus, je devais faire un classement, c'est encore plus terrible. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ça", dit-il.



Et d'ajouter : "j'avais repéré tous les lauréats sur les 50 [participants]. Je me souvenais très bien de chacun d'eux donc c'est qu'il y a quelque chose. Après, c'est vrai qu'il y en a que j'avais classé parmi les cinq premiers qui n'y sont pas. Mais c'est aussi le jeu. Heureusement, il n'y a pas que ma parole qui compte."

Au final, quatre artistes ont été primés après plusieurs semaines de délibérations : Lena Mervil & Friends, Livia, Vilorio et Bassey Ebong.