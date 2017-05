publié le 28/05/2017 à 05:22

Alors que le festival de Cannes touche à sa fin, le talk-show de Laurent Ruquier s'est délocalisé dans cette ville des Alpes-Maritimes pour une émission spéciale cinéma. Une occasion pour le chanteur Julien Doré, venu présenter son nouveau single Coco Câline de son dernier album & de revenir sur son expérience et ses envies de cinéma.



L'artiste qui revient d'une tournée au Japon a expliqué avoir "compris qu'il était impossible pour moi d'être sur scène et de tourner dans des films en même temps. C'est quand j'ai commencé à devenir profondément heureux avec le fait d'écrire des chansons que je ne voulais plus du tout mélanger les choses". L'artiste est également revenu sur son rôle dans la série Dix pour cent : "j'ai dit oui, car peut-être que le fait de jouer mon propre rôle me permettait de m'abandonner un peu plus" confiant que "ce qu'il y a de magique dans le cinéma c'est cet abandon là". Julien Doré sera en live à l'Accor Hotels Arena à Bercy le 15 décembre prochain.

>

RTL Girls et Bumble s’associent pour vous faire vivre le festival de Cannes. Pour rencontrer votre âme-sœur sur la Croisette ou ailleurs, téléchargez dès maintenant l’appli de rencontres qui donne le pouvoir aux femmes.