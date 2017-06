publié le 09/06/2017 à 11:30

Une émission culte de M6 revient sur la chaîne dès l'automne prochain. Après sept ans loin de sa maison-mère, le télé-crochet Nouvelle Star est de retour sur les écrans avec un tout nouveau jury. Un nom vient déjà d'être confirmé, celui de Benjamin Biolay, annonce Le Parisien dans son édition du vendredi 9 juin. L'auteur, compositeur et interprète y évoque "une émission mythique, où même les perdants sont magnifiques". Il sait de quoi il parle puisqu'il a déjà travaillé avec une ancienne candidate de l'émission, Camélia Jordana.



Benjamin Biolay sera accompagné d'un autre grand nom de la musique, mais qui officie dans l'ombre, Dany Synthé. Le producteur des succès de Maître Gims, de MHD et de Florent Pagny n'a pas caché son admiration pour Manu Katché, ancien membre du jury : "Je le croyais méchant au début avant de comprendre la sincérité et le professionnalisme de sa démarche".

Le retour de Nouvelle Star est un pari risqué pour M6 et les deux musiciens ne se font pas d'illusion : "Ce sont les talents qui font l'audience", estime Benjamin Biolay : "On pourrait simuler des personnages hyper télégéniques, moi le Gainsbarre de province... Mais si en face il n'y a personne qui chante bien, ce sera un fiasco".

Benjamin Biolay et Dany Synthé seront à Marseille et à Lyon début juillet pour les premières auditions de cette nouvelle saison, avant de rejoindre Paris et Lyon à la fin du mois d'août. Le jury pourrait être complété par Catherine Naubron-Nusse, la manageuse de Louane, ou encore la chanteuse Arielle Dombasle.