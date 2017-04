Antoine Duléry et Manane sont les invités de de Stéphane Bern

publié le 10/04/2017 à 10:17

Bienvenue au Gondwana, c'est le premier film de Mamane. L'humoriste d'origine nigérienne a adapté au cinéma sa chronique quotidienne sur l'actualité africaine qu'il tenait à la radio. Présenté cet hiver au festival de l'Alpe d'Huez, la comédie met en scène Antoine Duléry dans le rôle d'un notable français très calculateur pendant la mise en place des premières élections libres au Gonwana, un pays inventé par Mamane.

"Bienvenue au Gondwana" de Mamane, avec Antoine Duléry

L'histoire : Un jeune français idéaliste plongé en Afrique, des élections présidentielles controversées, un dictateur décidé à rester au pouvoir en trichant, deux hommes de main adeptes de géopolitique, un député français déterminé à vendre des asperges aux africains, une jeune et jolie révolutionnaire : Bienvenue au Gondwana !

Découvrez la bande-annonce du film :

> Bienvenue au Gondwana - Bande-annonce

