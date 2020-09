publié le 02/09/2020 à 20:00

Il s'appelle Paul El Kharrat, il avait 19 ans, en 2019, lorsqu'il a gagné 152 fois de suite Les 12 coups de midi, le jeu télévisé de Jean-Luc Reichmann, sur TF1. Un an plus tard, le jeune homme, autiste asperger, publie son livre Ma 153e victoire (éditions Harper Collins) sur son handicap, jeudi 3 septembre 2020.

"On ne doit pas vivre en dehors des autres mais au milieu des autres", estime d'emblée le jeune homme au micro de RTL. Il considère d'ailleurs son autisme comme une force autant qu'un handicap : "À la différence d'autres autistes, je n'ai pas de problèmes psycho-moteurs. Il y a des choses que j'aurais aimé oublier, et qui restent gravées dans ma mémoire. Mais cette mémoire m'a aussi permis de me souvenir d'énormément de choses et de faire 153 émissions", explique celui qui qualifie son autisme de "léger".

Donner de l'espoir

Sa mémoire phénoménale lui a permis de rester cinq mois sur le plateau de TF1, chaque midi : "Moi j'étais psychologiquement adapté pour rentrer dans ce jeu, à ce moment-là".

Quelque 700.000 euros de gain, six voitures gagnées, et 152 victoires plus tard, Paul El Kharrat ne sait pas s'il tenterait à nouveau l'expérience aujourd'hui. Mais il admet que l'aventure a "ébranlé sa philosophie du pessimisme" : "J'espère que mon livre touchera un maximum de gens et qu'il donnera de l'espoir aux familles" concernées par l'autisme.