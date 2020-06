"Les 12 Coups de midi" : Jean-Luc Reichmann et sa mère enfin réunis

publié le 05/06/2020 à 20:30

C'est un Jean-Luc Reichmann ému qui a posté un selfie avec sa mère, Josette, sur son compte Instagram. Après des mois de séparation dus au confinement, l'animateur des 12 Coups de midi a pu retrouver sa mère.

"Après plusieurs mois de séparation, se retrouver aux côtés de sa Maman", écrit simplement Jean-Luc Reichmann sur son compte Instagram. Il pose avec sa mère, tous les deux masqués, ce ne qui n'empêche pas de deviner leurs sourires.

"Ce qui me manque le plus, c’est de voir ma mère. Elle a 86 ans, on ne se parle que par FaceTime alors je n’ai qu’une envie, c’est la serrer dans mes bras. J’ai peur pour elle, j’ai peur pour tous ceux qui sont dans les Ehpad, les aînés, les plus vulnérables", confiait le présentateur dans un entretien pour Télé Star, en avril dernier. "J'espère qu'on sortira grandis de cette épreuve qui nous touche tous. Le constat c'est qu'on a sans doute été trop vite, qu'on ne sait plus prendre son temps. Il faut remettre l'essentiel au centre de nos vies. Prendre soin de nos proches mais aussi de la terre qui en a bien besoin. Je rêve d'une France plus unie, plus solidaire", poursuivait-il.