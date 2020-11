publié le 30/10/2020 à 13:10

Leanza Cornett, Miss America 1993, est décédée à 49 ans le 28 octobre dernier. Son décès a été annoncé sur la page Facebook officielle de Miss America Organization, dans un communiqué publié dans la soirée du 30 octobre.

"C'est avec beaucoup de tristesse que l'organisation de Miss America vous apprend la disparition de notre chère Miss Ameria et amie, Leanza Cornett. Leanza avait un brillant esprit et son rire était contagieux. Nous savons qu'elle était importante pour beaucoup de personnes, y compris vous", peut-on lire dans le début du message illustré par le portrait de l'ancienne Miss lors de son couronnement. Avant d'être élue Miss America en 1993, elle avait été Miss Floride l'année précédente.

Comme le rapporte le média américain News 4 Jax, Leanza Cornett serait décédée après "avoir été hospitalisé pour une blessure à la tête". De son côté, NBC News a pu contacter un membre de l'organisation de Miss America expliquant que Leanza Cornett est décédée de complications liées à une lésion cérébrale subie après avoir "glissé et chuté à son domicile".

Une Miss engagée pour la lutte contre le sida

Comme le rapporte The Washington Post, Leanza Cornett était bénévole auprès de jeunes patients qui avaient contracté le sida. Lorsqu'elle a informé les membres de l'organisation du concours de beauté qu'elle souhaitait parler du sida, ils lui ont fait comprendre qu'elle devrait se trouver un autre sujet à aborder publiquement pendant la compétition. Elle leur a répondu : "Vous savez quoi ? Je m'en fiche. Si cela ne nous va pas, je ne veux pas faire partie de cette organisation".

Plusieurs mois plus tard, elle est élue Miss America 1993, profite de son règne pour attirer l'attention publique sur le sida et promeut les rapports sexuels protégés. À cette époque, les personnes séropositives étaient victimes de discrimination et le combat de Leanza Cornett a ébranlé la réputation du concours de Miss America. "Des gens meurent de cette maladie. Je me sens coupable de ne pas en parler. Je ne veux pas jeter la pierre, mais le conseil scolaire devrait se sentir coupable", avait-elle un jour déclaré après qu'une de ses interventions sur les rapports sexuels protégés soit annulée dans une école américaine.