Le Youtubeur Landon Clifford est décédé à 19 ans, après six jours dans le coma

Landon Clifford, YouTubeur américain, est décédé à 19 ans, le 13 août 2020. Son épouse Camryn Clifford a partagé la terrible nouvelle sur ses réseaux sociaux, avec une photo où l'on voit une partie du corps du jeune homme, hospitalisé, et relié à plusieurs cathéters.

"Le 13 août 2020 a été le dernier jour de Landon en tant que meilleur père et époux qu'il était. Après avoir passé six jours dans le coma, il est parti et a fait don de ses organes à plusieurs personnes dans le besoin dans le pays. Il est mort en sauvant la vie des autres. C'est le genre de personne qu'il était", démarre Camryn Clifford. La jeune femme, mère de Collette (2 ans) et Delilah (3 mois), ne précise pas les causes de la mort de son époux.

Le couple avait une chaîne YouTube (1.3 millions d'abonnés) consacrée à sa vie de famille : Cam&Fam, dont la description est signée de Camryn : "Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis devenue mère à 16 ans de ma magnifique fille Collette. Je poste des vidéos tous les lundi et vendredi".

"Ce n'est pas ainsi que les choses devaient se passer. Il devait survivre jusqu'à son prochain anniversaire. Il devait emmener ses filles à l'autel. Il devait vieillir à mes côtés. Les mots ne peuvent décrire la peine que je ressens. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de faire en sorte que nos filles sachent à quel point leur père les aimait", poursuit-elle.

