Gad Elmaleh sortira un album hommage à Claude Nougaro

Gad Elmaleh et Cécile Nougaro la fille de Claude Nougaro, à Toulouse

publié le 25/08/2020 à 12:58

Gad Elmaleh se met à la musique. L'humoriste a enregistré un album où il reprend 12 titres de Claude Nougaro. Intitulé Dansez sur Moi, il sortira le 20 novembre prochain.

Le 24 août au soir, Gad Elmaleh a interprété pour la première fois sur scène 6 des 12 chansons de l'album : Amstrong qui sera disponible dès le 4 septembre, Toulouse, Nougayork, Le cinéma, Don Juan et Dansez sur moi. Accompagné par Jérémy Hababou au piano, Thomas Bramerie à la contrebasse et Philippe Maniez à la batterie, l'artiste s'est déclaré très ému de chanter devant les amis et proches de Nougaro, sur la petite scène installée dans la péniche de Cécile Nougaro.

Pour Gad Elmaleh, cet album est une déclaration d'amour à Claude Nougaro. Cette admiration remonte à très loin. Il dit avoir eu une véritable révélation à l'âge de 6 ans au Maroc en écoutant Armstrong sur le tourne-disque de son oncle. Dans son album où il n'a surtout pas essayé d'imiter le chanteur Toulousain, l'orchestration, la musique, le rythme est entièrement dédié au jazz, toutes les chansons sont complètement revisitées.

#GadElmaleh chante Claude Nougaro à #Toulouse, le 1er extrait "Amstrong" sortira le 4 septembre avant un album disponible le 20 novembre pic.twitter.com/qooZebDUgN — La Dépêche 31 (@ladepeche31) August 24, 2020

Cécile Nougaro est séduite : "J'aime beaucoup, et je trouve ça respectueux d'oser être lui à travers les mots de mon père... Ils ont inventé leur langage par rapport à mon père et je pense que ça lui aurait beaucoup plu", confie-t-elle.