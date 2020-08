Le chanteur Justin Townes Earle est décédé à 38 ans "d'une probable overdose"

publié le 25/08/2020 à 13:05

Le chanteur Justin Townes Earle, fils de Steve Earle, est décédé le 23 août dernier à 38 ans, "d'une probable overdose", a annoncé le porte-parole de la police de Nashville, le 25 août, au média américain WKRN.

La mort de l'artiste avait été annoncée sur ses réseaux sociaux, sans préciser les circonstances de son décès. "C'est avec une immense tristesse que nous vous informons du décès de notre fils, époux, père et ami, Justin. Beaucoup d'entre vous ont compté sur sa musique et ses paroles au fil des années, et nous espérons que sa musique continuera de vous guider dans vos vies", peut-on lire dans l'annonce du décès sur la page Facebook de Justin Townes Earle.

Originaire de Nashville, Justin Townes Earle est le fils du chanteur et musicien Steve Earle. À deux ans, il ne peut plus vivre avec ses parents jusqu'en 1994, date où son père en finit avec ses addictions. Justin Townes Earle développe plus tard une musique hybride de folk, blues et country. En 2011, il remporte l'Americana Music Award de la Musique de l'année avec Harlem River Blues, extrait de l'album éponyme.

Dans un entretien pour The Wall Street Journal en 2010, Justin Townes Earle révèle qu'il souffre de problèmes d'addiction depuis ses 12 ans : "Ça demande beaucoup à une personne comme moi qui a un problème d'addiction de rester loin des substances [drogue et alcool]. J'en arrivais à un point où ma consommation d'alcool nécessitait une cure de désintoxication médicale. Les alcooliques et les drogués ont tendance à devenir débiles quand ils arrivent à ce point. Nous avons besoin d'immenses catastrophes pour nous rendre compte de la situation et agir".

> Justin Townes Earle - "Harlem River Blues" - KXT Live Sessions

Sur Instagram, Steve Earle lui a rendu hommage avec une photo en noir et blanc, témoin d'une complicité père-fils, saluée par les abonnés du chanteur. "Pussiez-vous traverser ce deuil avec autant de grâce et de tendresse que ce monde le permet", lui écrit ainsi une internaute.