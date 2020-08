Miss France 2021 : qui est Line Carvalho, Miss Loire-Atlantique 2020 ?

publié le 24/08/2020 à 17:51

Elles étaient 8 à concourir pour le titre mais c’est finalement Line Carvalho qui a été élue Miss Loire-Atlantique le dimanche 23 août à l’hippodrome de la Forêt au Gâvre.



Comme le rapporte Ouest-France, la jeune femme a emporté la majorité des suffrages du jury et du public. Elle succède à Camille Marteau. La nouvelle miss Loire-Atlantique, peu habituée des concours de beauté, est d’un tempérament réservé comme l’a confié sa mère qui a déclaré : "elle a pris sur elle pour se présenter face au public, poussée un peu par sa tante."

Line Carvalho est actuellement en prépa des grandes écoles et souhaite travailler dans l’aéronautique, en tant que pilote de ligne ou contrôleuse aérienne. Déjà active malgré ses études, la jeune femme passe ses vacances à travailler dans la restauration rapide afin de gagner "en maturité et en autonomie", comme elle l’affirme elle-même. Et c'est donc elle qui représentera la Loire-Atlantique pour l'élection de Miss France 2021, le 12 décembre prochain.