Paris Hilton affirme avoir été maltraitée durant son adolescence

Alors qu’elle va sortir une émission Youtube sur sa vie, intitulée "This is Paris", Paris Hilton a dévoilé dimanche 23 août qu’elle avait été maltraitée durant son adolescence.

Dans une interview à People, Paris Hilton a raconté ces souvenirs douloureux. Envoyée en internat à l’âge de 17 ans par ses parents car elle sortait trop, elle y a subi un véritable harcèlement physique et moral de la part du personnel. La célébrité qui a désormais 39 ans, a ainsi déclaré : "De mon réveil jusqu’au moment où j’allais me coucher, toute la journée, on me criait au visage, on me hurlait dessus, une torture en continu." Elle a ensuite expliqué avoir également subi des sévices physiques : "Ils étaient physiquement violents, nous frappant et nous étranglant. Ils voulaient instiller de la peur aux enfants pour que nous soyons trop effrayés pour leur désobéir."

Paris Hilton explique avoir commencé à souffrir de crises de panique à cause de ce harcèlement et avoir tenté de prévenir ses parents, sans succès puisque le personnel de l’internat l’en empêchait. D’anciens camarades de Paris Hilton ont confirmé ses dires. La jeune femme, traumatisée par ces événements, s’est dite enfin prête à parler ouvertement de ce sujet et à passer à autre chose, plus de 20 ans après les faits.