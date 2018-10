La reine Elizabeth II "profondément attristée" par la mort de son dernier corgi

publié le 26/10/2018 à 19:26

Entre la reine Elizabeth II et les chiens, c'est une grande histoire d'amour. Si la monarque britannique adore les canidés de toutes les races, elle a une nette préférence pour les corgis, des petites bêtes courtes sur pattes au regard très expressif et aux grandes oreilles. Et elle n'est pas la seule : cette race adorable et très photogénique fait un tabac sur Instagram. Les amoureux des animaux ne pourront donc qu'avoir une pensée émue pour la reine qui vient de perdre l'un de ses fidèles compagnons.





Il la suivait de pièce en pièce dans le palais de Buckingham. Whisper, le dernier corgi de la reine Elizabeth II est décédé, rapporte ce vendredi 16 octobre le quotidien The Daily Mail. La reine est "profondément attristée" par la disparition de ce fidèle compagnon de 12 ans, qu'elle avait adopté en 2016 après le décès de son maître, un ancien garde-chasse de son domaine de Sandrigham, a détaillé le tabloïd.

Il s'agissait du dernier corgi en sa possession depuis la mort, en avril 2018, de Willow, descendant d'une longue lignée de corgis qu'elle avait elle-même élevés. Elizabeth II possède encore deux chiens, les dorgis Candy et Vulcan, des croisements entre teckel et corgi.

En 2015, la presse britannique indiquait qu'elle avait arrêté l'élevage des corgis pour ne pas les laisser orphelins après sa mort. Ces petits chiens ont fait leur apparition dans la famille royale dans les années 1930. La reine Elizabeth II en a élevé plusieurs générations depuis Susan, son premier corgi reçu en cadeau pour ses 18 ans en 1944. Ils avaient l'habitude de trottiner en toute liberté dans le palais de Buckingham. Plusieurs d'entre eux ont été immortalisés aux côtés de la souveraine, sur des photos officielles ou des tableaux.

Portrait officiel de la reine Elizabeth II réalisé par Michael Leonard en 1986 Crédit : Sipa