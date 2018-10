DIAPORAMA - Les plus belles images du mariage de la princesse Ayako du Japon

publié le 29/10/2018 à 15:15

Vous n'avez sans doute jamais entendu parler d'elle et pourtant elle appartient à la plus ancienne lignée royale du monde. La princesse Ayako de Takamado vient, du haut de ses 28 ans, de se marier le 29 octobre 2018 à l'homme d'affaires Kei Moriya.



Une célébration qui n'a pas pu être suivie par les téléspectateurs du monde entier tant la famille impériale japonaise sait entretenir le mystère et la discrétion. Il ne fallait pas s'attendre aux célébrations en mondovision comme pour Kate et William, Meghan et Harry ou même Eugenie et Jack, les petits enfants d'Elizabeth II.

La famille impériale japonaise, la dynastie Yamato, a été fondée, selon la légende, le 11 février de l'an 660 avant Jésus-Christ. Les historiens sont arrivés à retracer une ascendance de plus de 1500 ans. À côté, la maison Windsor d’Angleterre est une création très récente.

C'est dans l'un des lieux les plus sacrés et visités de Tokyo, le sanctuaire shinto Meiji, que la cérémonie a eu lieu sous l’œil des caméras japonaises. Pas de robe blanche. La princesse portait plusieurs kimonos précieux et colorés et portait une perruque traditionnelle. Son époux était habillé, comme le veut une certaine tradition récente au Japon, à la mode occidentale avec une queue de pie toute britannique.

Se marier et quitter la famille impériale

Selon la loi de la maison impériale, la princesse a renoncé à tous ses titres et son statut royal en épousant un roturier. Les lois de succession japonaises privilégient encore les hommes sur les femmes ce qui n'est pas sans conséquence sur la longévité de la dynastie. Très récemment encore, l'absence d'héritier mâle au trône du Chrysanthème avait plongé le pays dans le doute et une idée de réforme avait éclos pour permettre aux héritières d'accéder au trône.



Les conservateurs souhaitaient conserver la primogéniture mâle, les progressistes souhaitaient une primogéniture stricte sans considération du sexe, d'autres en appelait à respecter une règles ancienne et intermédiaire qui avait permis à sept impératrices de régner dans le passé.



La naissance du prince Hisahito en 2006 avait simplifié considérablement la question en offrant un jeune héritier mâle pour succéder à l'actuel empereur Akihito, après son oncle, le prince héritier Naruhito (qui n'avait qu'une fille Aiko et qui deviendra empereur en 2019 après l'abdication de son père), et son père, le prince Akishino.



Si la famille impériale était d'ailleurs plus médiatisée, le jeune prince Hisahito serait un redoutable concurrent pour le prince George pour le prix de la plus mignonne et photogénique tête couronnée.

La famille impériale au grand complet Crédits : Sipa | Date : 29/10/2018 6 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > La famille impériale au grand complet Crédits : Sipa | Date : La naissance du tant attendu héritier de la famille impériale : Hisahito en 2006 Crédits : Sipa | Date : Le prince visitant le zoo de Ueno Crédits : Sipa | Date : Le prince lors de la cérémonie "Chakko-no-gi" qui célèbre le passage vers l'enfance Crédits : Sipa | Date : Le prince héritier Hisahito le 10 août 2011 dans un arbre du jardin impérial Crédits : Sipa | Date : Le 28 octobre, lors d'une cérémonie officielle Date : 1 / 1 < > +