Le père de Jennifer Aniston, l'acteur John Aniston, est mort à 89 ans

John Aniston est décédé vendredi 11 novembre, a annoncé sa fille, Jennifer Aniston, sur son compte Instagram, lundi 14 novembre. L'acteur américain d'origine grecque, né Yannis Anastassakis, était connu pour son rôle de Victor Kiriakis, dans la série Des jours et des vies, dans laquelle il jouait depuis 1985.

Sur Instagram, Jennifer Aniston a ainsi rendu hommage à son père avec plusieurs photos d'eux prises au cours des années. "Tu étais l'une des plus belles personnes que j'ai connues. Je suis si reconnaissante que tu te sois envolé vers les cieux en paix et sans douleur", a-t-elle écrit. L'actrice de Friends a précisé que son père est mort le 11 novembre et que ce nombre aura encore plus de signification pour elle désormais.

"Je t'aimerai jusqu'à la fin des temps", a-t-elle conclu dans son post, qui a récolté plus de 2,7 millions de j'aime. Dans les commentaires, les actrices Gwyneth Paltrow ou Reese Witherspoon ont exprimé leur compassion. Pour son rôle dans la série Des jours et des vies, John Aniston avait remporté trois récompenses, dont un Daytime Emmy Award en 2022, pour l’ensemble de sa carrière.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info