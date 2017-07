publié le 05/07/2017 à 10:05

"À vos marques, prêts, pâtissez !" Le fameux gimmick sera prononcé une dernière fois le mercredi 5 juillet, avant une pause méritée jusqu'à la saison 6. Les amateurs d'émissions culinaires retrouveront Le Meilleur Pâtissier spéciale célébrité qui livrera dès 21 heures une finale survoltée à coup de rouleaux à pâtisserie, pièces montées et de sucreries en tous genres.



Trois stars de la télévision s'affronteront afin de remporter le prestigieux titre de "Meilleur pâtissier". Pour les départager, les fidèles du programme retrouveront leurs jurés préférés, Cyril Lignac et Mercotte.

Un invité surprise sera également au rendez-vous : le cuisinier Philippe Conticini, qui viendra donner son avis sur les créations culinaires des trois célébrités. Une finale à ne pas manquer pour tous les amoureux de pâtisseries.

1. Ils sont trois à s'affronter lors de cette finale

Alors qu'ils avaient commencé l'aventure à cinq, ils ne seront que trois à se disputer le prestigieux titre. Les deux premières émissions ont vu l'élimination de l'ancien rugbyman Vincent Moscato et de la chanteuse Hélène Ségara. L'ancienne Miss France Camille Cerf défendra donc sa place pour cette finale aux côtés de la comédienne et humoriste Ariane Brodier et du chorégraphe québécois Jean-Marc Généreux.



Au cours des deux premiers épisodes, les trois candidats ont séduit le jury et ont prouvé qu'ils avaient leur place dans cette ultime étape : Jean-Marc Généreux et Camille Cerf ont chacun remporté le fameux tablier bleu, qui désigne le meilleur candidat de l'épisode. Quant à Ariane Brodier, elle a su séduire le jury avec sa revisite de la poire Belle-Hélène puis de la Pomme d'Amour. La compétition sera rude.

2. Des gâteaux qui donnent l'eau à la bouche

Comme pour chaque épisode, trois épreuves attendent les candidats. Pour celle du classique revisité, les pâtissiers devront préparer un Pavlova, un gâteau composé d'une meringue moelleuse à l'intérieure, croustillante à l'extérieur. Il faut également y ajouter des fruits frais et une dose de chantilly. Passer ces impératifs, les cuisiniers devront proposer une création originale et délicieuse.

L'une des réalisations cuisinée par les finalistes Crédit : Capture d'écran M6

Ensuite, les trois stars devront s'essayer au redoutable défi de Mercotte, qui sort à chaque fois des gâteaux méconnus de son vieux livre de recettes. Cette fois, les finalistes devront s'attaquer au Président : cette pâtisserie comporte une génoise au cacao pralinée aux noisettes, une ganache chocolat noir, coiffée de copeaux de chocolat en décoration.



Le concours s'achèvera avec l'épreuve de création, durant laquelle Jean-Marc Généreux, Camille Cerf et Ariane Brodier devront créer une pièce montée de mariage, pour au moins vingt convives.

3. Une ambiance chaleureuse et bon enfant

Si Le Meilleur Pâtissier est une émission si populaire, c'est évidemment grâce aux pâtisseries qui donnent l'eau à la bouche, mais aussi pour la sympathie du programme. Concourant dans une atmosphère aussi bon enfant et sucrée que leurs gâteaux, candidats et jury semblent parfaitement s'entendre et ne se privent pas de plaisanteries et de moments de complicité autour de leurs plans de travail. Cette finale ne dérogera pas à la règle, promettant de nombreux moments de rire et de plaisanteries.

4. La dernière de Faustine Bollaert

Les fidèles de l'émission devront surtout suivre cette finale car c'est la dernière fois que Faustine Bollaert, animatrice iconique du programme, prononcera le désormais fameux "À vos marque, prêt, pâtissez !" La présentatrice rejoindra France 2 à la rentrée prochaine et se retrouvera à la tête d'une émission du début d'après-midi, reprenant le créneau laissé par Frédéric Lopez.



Les amateurs de l'émission culinaire de M6 découvriront dès la rentrée le visage de sa remplaçante, Julia Vignali, ancienne présentatrice des Maternelles. Celle-ci a d'ailleurs déjà commencé à tourner la saison 6, aux côtés de Cyril Lignac et de Mercotte. Fidèles du programme, profitez donc bien de cette finale culinaire qui s'annonce pleine de surprises.