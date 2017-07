publié le 06/07/2017 à 11:05

Jean-Marc Généreux est aussi à l'aise sur les pistes de danse que derrière les fourneaux. Le juré de Danse avec les stars a remporté mercredi 5 juillet la deuxième édition du Meilleur pâtissier consacrée aux célébrités. Il a su séduire le jury face à Ariane Brodier, petite-fille de pâtissier, et l'ancienne Miss France Camille Cerf.



Le combat était pourtant loin d'être gagné pour Jean-Marc Généreux, qui s'était classé en deuxième position sur la première épreuve, qui consistait à revisiter un célèbre dessert néo-zélandais, la Pavlova. Avec un mille-feuilles de fruits rouges, Ariane Brodier avait su remporter les faveurs du jury et a relégué Jean-Marc Généreux à la seconde place.

Le danseur s'est senti plus à son aise sur l'épreuve technique de Mercotte, qui demandait aux finalistes de réaliser un Président, un dessert inventé par Paul Bocuse pour Valéry Giscard d'Estaing. Ce gâteau au chocolat de trois couches, imbibé de cerises et avec une ganache à l'intérieur n'a pas inspiré les candidats, qui ne sont pas parvenus à le réaliser à la perfection. Jean-Marc Généreux s'approchait le plus du résultat final, ce qui lui a permit d'obtenir la première place du classement.

Une pièce montée à base de chantilly, de mascarpone et d'agrumes

Pour la dernière épreuve de la finale, Jean-Marc Généreux a réalisé une pièce montée rappelant la robe de mariée de sa femme Crédit : Capture d'écran / M6

Mais c'est bien l'ultime épreuve de cette compétition, la plus artistique et peut-être la plus compliquée, qui a permis à Jean-Marc Généreux d'être nommé grand vainqueur. Les trois candidats devaient réaliser un gâteau de mariage, goûté et jugé par un des plus grands noms de la pâtisserie française, Philippe Conticini.



Très romantique, Jean-Marc Généreux a recréé la robe de mariée de sa femme en une pièce montée à base de chantilly, de mascarpone et d'agrumes. Un résultat magnifique, qui a bluffé le jury et touché les téléspectateurs.