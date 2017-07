publié le 27/07/2017 à 11:30

Après le "Mangez des pommes" de Jacques Chirac lors de la présidentielle de 1995, voici que Les Guignols de l'info de Canal+ font entrer une expression dans le langage commun alors qu'elle n'a sans doute jamais été prononcée dans la réalité par la personne caricaturée en marionnette. Cyril Lignac, pâtissier et cuisinier star des programmes de M6, a décidé il y a quelques temps de déposer l'expression "Gourmand-croquant".



En effet, depuis 2012, Cyril Lignac a l'honneur d'avoir une marionnette dont le gimmick est de répéter à chaque phrase (ou presque) cette expression. "Les Guignols de l’info ont une telle puissance que, dans la rue, on me disait : ‘C’est gourmand-croquant’", raconte Cyril Lignac dans des propos rapporté par TV Mag. "Pour l’inscrire un peu partout, j’ai donc déposé la marque ‘Gourmand Croquant’", a-t-il expliqué en référence à l'inscription présente désormais dans toutes ses chocolateries ouverte en 2016 à Paris.

"Maintenant, cette expression fait vraiment partie de mon vocabulaire", confie celui qui sera à la tête de l'émission Les Rois du Gâteau à la rentrée. Une expression qu'il n'avait pas prononcé avant que Les Guignols n'en fassent une marque accolée au chef désormais.