Julia Vignali, "Le Meilleur Pâtissier" : "Je suis incapable de faire un gâteau"

publié le 17/10/2017 à 19:12

Faustine Bollaert partie sur France 2, M6 se devait de trouver une remplaçante à la hauteur pour présenter son émission à succès, Le Meilleur Pâtissier. Le choix de la chaîne s’est finalement porté sur Julia Vignali, qui prendra donc les commandes de la sixième édition culinaire qui débute ce mardi 17 octobre, à 21 heures.



"C’est une émission qui existe depuis 6 ans. Jusqu’à présent c’était le trio infernal Mercotte, Cyril Lignac et Faustine Bollaert. Maintenant, ce sera le trio infernal Cyril, Mercotte et Julia Vignali, confie l'animatrice au micro de RTL. J’ai beaucoup de chance de récupérer cette émission qui marche très bien. Les gens m’arrêtent en disant quelle chance tu as de faire cette émission."

Mais Julia Vignali est-elle légitime pour présenter une émission de pâtisserie ? "Je ne suis pas du tout légitime, parce que je suis incapable de faire un gâteau, à part un quatre-quarts, répond la jeune femme dans un sourire. Par contre, je suis tout à fait légitime comme consommatrice, car je suis très gourmande. Ne me demandez pas combien, je pèse. J’ai arrêté de me peser depuis que j’ai commencé Le Meilleur Pâtissier."



Loquace, malicieuse, Julia Vignali devrait rapidement imposer sa patte. Il faut dire que la jeune quadragénaire n’est pas une débutante. Après avoir présenté la météo de la Matinale de Canal+ à partir de 2010, l’animatrice a tenu les rênes des Maternelles sur France 5 entre 2012 et 2015 avant d'intégrer l'équipe de C à vous.





En 2016, elle est chipée par TF1 pour coanimer avec Laurent Mariotte l'émission du samedi matin #Weekend, aujourd'hui arrêtée. Avec Le Meilleur Pâtissier, celle qui se décrit comme "une vraie consommatrice de M6" à nos confrères du Figaro voit là l’occasion de s’installer sur la durée.