publié le 08/07/2020 à 08:34

Pour ce premier numéro de Une médaille, une histoire version 2020, direction le Bassin d'Arcachon pour échanger avec la première championne olympique française de natation, Laure Manaudou. Il y a bientôt 16 ans, le 15 août 2004 à Athènes, la native de Villeurbanne remportait l'or sur 400 mètres nage libre. L'élève de Philippe Lucas est alors âgée de 17 ans.

Définitivement retraitée des bassins en compétition depuis janvier 2013, elle est aujourd'hui une femme âgée de 33 ans, une épouse et une maman comblée. C'est dans sa maison, pendant que son mari Jérémy et ses enfants regardaient un dessin animé, qu'elle est revenue sur cette course en or qui a changé sa vie.

De ces Jeux olympiques en Grèce, Laure Manaudou ne garde finalement que peu de souvenirs. Mais une chose l'a particulièrement marqué : sa première interview au micro de Nelson Monfort. Elle confie aussi n'avoir "jamais vraiment réalisé, parce que je n'aime pas le dire. Je préfère dire que j'ai gagné une médaille d'or aux JO que de dire je suis championne olympique, parce que pour moi je me vante et je n'aime pas ça".

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

>> Une médaille, une histoire, une série d'entretiens exceptionnels avec des légendes du sport français. Laure Manaudou, Jean Galfione ou encore David Douillet racontent ce jour qui a changé leur vie, ce jour où ils ont décroché l'or olympique, ce jour où ils ont tutoyé l’excellence. Un podcast RTL Originals.