Laeticia Hallyday fait le tri dans son entourage

publié le 11/09/2019 à 11:45

Laeticia Hallyday fait le grand ménage autour d'elle. Elle a décidé de remanier un peu son entourage, un an et demi après le décès de son mari. La veuve du chanteur a renoué avec son père André Boudou, choisi de nouveaux avocats et ne collaborera désormais plus avec le dernier manager de Johnny.

Sébastien Farran, 48 ans, a fait savoir dans un communiqué transmis à nos confrères de l'Agence France Presse qu'il cédait la main sans raison apparente. "J'ai passé les huit plus belles années de ma vie professionnelle en compagne de Johnny et Laeticia Hallyday. J'avais fait la promesse à Johnny de poursuivre la gestion de son oeuvre dans l'esprit qui était le sien et accompagné des personnes qu'il estimait, déclare le manager. C'est donc avec regret et non sans peine qu'aujourd'hui, je dois prendre la décision de mettre fin à cette formidable aventure. Je souhaite à Laeticia d'entretenir avec succès ce que Johnny a construit au long de son immense carrière", conclut-il.

Laeticia Hallyday a également choisi de s'entourer de nouveaux avocats qui défendront ses intérêts lors des prochaines audiences notamment celle du 6 novembre devant la cour d'appel de Versailles.