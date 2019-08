Laeticia Hallyday dénonce "les mensonges" de Laura et David

publié le 28/08/2019 à 12:32

Laeticia Hallyday a décidé de prendre la parole. Sur Instagram, la veuve de Johnny Hallyday tient à clarifier la situation concernant l'exhumation du corps du rockeur pour qu'il puisse intégrer le caveau familial.

"La décence voudrait que l’on m’épargne du débat relayé par les médias concernant la mise en place du caveau familial que souhaitait mon mari", démarre Laeticia Hallyday dans son texte illustrant une photo où elle se recueille avec Jade et Joy sur la tombe de Johnny Hallyday, dans le cimetière Lorient, sur l'île de Saint Barthélémy.

"J’ai informé David et Laura de cette volonté de Johnny en novembre 2017 à la clinique Bizet. Il n’y a aucune exhumation. Oser l’écrire, le dire publiquement est une honte", poursuit-elle, en réponse aux réactions de David Hallyday et Laura Smet, choqués d'apprendre que le corps de leur père allait être déplacé. Laeticia Hallyday met ainsi la situation au clair et éteint toute polémique autour de ce projet de caveau.

"Voilà 18 mois que la mémoire de mon homme est bafouée, son histoire réécrite chaque jour. Cela suffit. À tous les mensonges j’imposerai la vérité. Pour Johnny, mes filles et pour moi-même", conclut la veuve.