À la télévision, les vieilles émissions cartonnent toujours autant

publié le 04/11/2018 à 21:18

Est-ce dans les vieux pots que l'on fait les meilleures confitures à la télé ? La question se pose après le très bon lancement mardi dernier de la 13e saison de La France a un incroyable talent sur M6. "Une très bonne performance surtout vu la concurrence qu'il y avait ce soir-là", souligne Benjamin Meffre de Puremedias.



"Il faut rappeler que M6 avait mis La France a un incroyable talent à l'antenne face à Good Doctor, la machine à ménagères de TF1 et surtout Capitaine Marleau sur France 3, le mastodonte, le rouleau-compresseur de la chaîne. Et malgré cette concurrence franchement atroce, finalement le divertissement a réussi à tirer son épingle du jeu", note Benjamin Meffre.

Mais La France a un incroyable talent n'est pas un cas isolé. En effet, chaque semaine les bonnes performances des plus vieilles marques de la télé se confirment, de Danse avec les stars, au Meilleur pâtissier, en passant par Koh Lanta ou encore l'Amour est dans le pré. De quoi faire taire ceux qui estimaient que ces "émissions vieillissantes" étaient condamnées à terme à disparaître.

On peut également citer N'oubliez pas les paroles. Le jeu de Nagui, créé en décembre 2007 et diffusé tous les jours sur France 2, signe des records d'audience malgré sa longévité. "Onze ans d'existence oui, mais N'oubliez pas les paroles c'est un peu une exception parce que toutes les autres émissions ont su se renouveler", explique Benoit Daragon du Parisien.



Un renouvellement qui passe par des changements légers, comme un membre du jury ou un présentateur, pour ne pas perturber les téléspectateurs et créer un repère dans un monde télévisuel agité. "Il semble y avoir une prime à l'ancienneté dans ce paysage audiovisuel qui bouge tout le temps", juge Benjamin Meffre.