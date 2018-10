La télévision à la reconquête des 13-35 ans

publié le 28/10/2018 à 19:54

Ce qui compte chez les 13-35 ans, c'est d'avoir les contenus télés qu'ils veulent, quand ils le veulent. "C'est trop rapide de dire qu'ils ne regardent plus la télé", prévient Jamila Yahia Messaoud, directrice du comportement média à l'institut Médiamétrie.



"Cette génération consomme les contenus télé sur d'autres écrans. Il y a un besoin d’adaptation des chaînes pour avoir une offre audiovisuelle qui réponde à leurs habitudes", ajoute Jamila Yahia Messaoud. L'objectif des chaînes est de réussir à transposer des contenus vidéos du web vers la télévision. Ce qui pour le moment n'a pas connu de succès.

Une cible que Golden Network s'est voué à satisfaire. Depuis 7 ans, la société produit des contenus adaptés à plusieurs tranche d'âge. "On produit des contenus adaptés aux usages de cette cible, des produits courts et accessibles sur mobile. Et surtout pertinent sur les thématiques qu'ils attendent", explique Aurélien Labastire, directeur de Golden Network.

L’actualité média de la semaine

Philippe Gildas est mort à l'âge de 82 ans dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 octobre des suites d'un cancer.



Né Philippe Leprêtre le 12 novembre 1935 dans le Morbihan, il avait débuté sa carrière dans la presse écrite dans les années 1960, avant de rejoindre RTL deux ans plus tard. C'est là qu'il prend le nom de Gildas, prénom de son fils et pseudonyme qu'il avait choisi lorsqu'il écrivait dans la revue Combat. Il y sera directeur de l'information. Suivra la télévision, avec l'ORTF, TF1 et Antenne 2.



Il rejoint l'aventure Canal + en 1985, un an après le lancement de la chaîne. C'est lui qui crée le Top 50. Mais son visage, son rire sont forcément liés à Nulle part ailleurs, qu'il animera de 1987 à 1997.