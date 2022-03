La chronique de Laurent Gerra du mercredi 9 mars 2022

À bientôt un mois du premier tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen ne décroche pas dans les sondages, contrairement à son principal adversaire Éric Zemmour. " Vous pourrez lire correctement les sondages : j’ai largué le nain", se réjouit-elle.

"S’il continue à baisser à ce rythme-là, il va finir derrière Asselineau, poursuit la candidate du RN. Au lieu de se lancer en politique, Zemmour aurait mieux fait de postuler pour Joséphine Ange Gardien, Mimie Mathy cherche un mari à sa taille..."

Quant à Valérie Pécresse, "elle est juste bonne à enfiler les perles", affirme Marine Le Pen imitée par l'humoriste. "Ça lui fera un collier en plus sous son foulard Hermès ! Elle va finir à 10%. Elle devrait appeler Dominique Besnehard, il aura certainement un rôle pour elle dans sa série. Elle est bonne comédienne. Quand elle est à la tribune, on dirait Chantal Ladesou qui déclame du Racine !".



Emmanuel Macron, lui, est toujours donné vainqueur selon les sondages. "Figurez-vous que depuis 2017, j’ai changé, assure Marine Le Pen. Je ne me ferai plus avoir pendant le débat d’entre deux tours. J’ai révisé mes fiches ! Maintenant, je sais très bien que SFR c’est des téléphones portables et Alstom, c’est des turbines !"