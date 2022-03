La chronique de Laurent Gerra du mercredi 2 mars

Alors que la guerre fait rage en Ukraine, François Hollande, qui a fréquenté Vladimir Poutine durant son quinquennat, a expliqué que le président russe ne comprenait que la force. Auprès de mademoiselle Jade, l'ancien président de la République est revenu sur sa relation avec lui : "Il faut se montrer ferme avec Vladimir Poutine. Quand il a voulu annexer la Crimée en 2014 et bien que je sois connu pour ma rondeur diplomatique, je me suis fâché tout rouge. D'ailleurs au Kremlin, on m'appelait le Babybel". "Il a quand même annexé la Crimée après ça", rappelle-t-il.

Comme à chaque campagne présidentielle, le salon de l’agriculture voit défiler les candidats et notamment Jean Lassalle. "Mes chers compatriotes de France et d’outre-mer, chers agriculteurs, chères vaches, chers cochons, bonjour ! Les moutons je m’en fous, je ne m’occupe pas des électeurs de Macron, bouducon.", a lancé le candidat à l'antenne.

Le livre de Solenn de Royer intitulé Le Dernier Secret paru chez Grasset révèle la dernière passion de François Mitterrand, âgé de 71 ans, pour Claire, étudiante de 19 ans, à qui il a écrit une lettre en lien avec l'agriculture. "Claire, oh ma Claire Fontaine, ma Claire Obscure, ma Claire de Lune… comme elle fut belle, cette année, ma visite au salon de l’agriculture incognito avec toi. Quelle bonne idée tu as eue de nous faire passer pour des touristes de province", écrit l'ancien président.