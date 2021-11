La chronique de Laurent Gerra du mercredi 17 novembre

Le livre du biographe Emmanuel Bonini intitulé Le véritable Yves Montand raconte l’histoire d’amour entre le chanteur Reda Caire et Yves Montand. L’ouvrage a rendu furieux Benjamin Castaldi, lui-même auteur de 3 livres de révélations sur ses grands-parents Yves Montand et Simone Signoret.

Alors que retentit la musique d'une publicité, Benjamin Castaldi s'emporte : " Ah ben, non, là vous avez mis la musique de mon partenaire minceur "Comme J’aime" et moi, là, j’suis vénère alors j’aime pas !"

L'animateur s'est mis en colère contre l’auteur du livre, déclarant que son ouvrage était à vomir. "Ben oui, et d’ailleurs, j’ai tout vomi mon plateau minceur "Comme J’aime" avec le cabillaud vapeur et la barquette de carottes. Alors après forcément j’avais faim et en plus quand je suis énervé, je bouffe comme 4 alors j’ai repris deux fois de la tartiflette."

Il explique les raisons de ses griefs : "Le biographe officiel qui fait des révélations sur mon grand-père queutard et sur ma mamie cocue, c’est moi, Benjamin Castaldi. Et puis son livre, à l’autre escroc, c’est n’importe quoi. Il dit que mon grand-père queutard il était de la jaquette flottante. Après, il va dire aussi qu’il s’est tapé Lech Walesa à cause de son prénom et pis qu’il était de la pédale parce qu’il chantait à bicyclette ? Ça m’énerve tellement que j’ai envie de tremper ma perche à selfie dans une fondue savoyarde."