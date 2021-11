La chronique de Laurent Gerra du lundi 15 novembre

Après la visite officielle de cinq jours de la vice-présidente américaine Kamala Harris, John Rambo fait le point. "Pendant que Blablabla Harris fait des photos à Paris et achète trois sacs à mains, nous on vend 12 sous-marins nucléaires à l’Australie dans votre dos", ironise-t-il ainsi. Pour mettre un terme à cette crise et "compenser les 31 milliards d’euros qu’on vous a chourés", Joe Biden et Emmanuel Macron se sont serré la main à Rome, à l'occasion du G7. "Estimez-vous heureux qu’il ait pas lâché une caisse comme il a fait à la COP26", commente John Rambo.

De son côté le professeur Raoult est de nouveau accusé de complotisme après avoir assuré sur le plateau de BFMTV que l’OMS et la politique vaccinale mondiale était financés par Bill Gates. "Tout ça, c’est des carabistouilles de journalistes à la solde des pharmaciens", se défend le célèbre épidémiologiste. "Tout ce que je dis s’appuie sur des études sérieuses que j’ai menées à Marseille dans mon laboratoire installé au café des Sports avec mes collègues chercheurs, Dédé la Sardine et Momo le rigolo" poursuit-il. "Dans le mot Microsoft, il y a un O, un M, et un S... OMS ! C’est pas une preuve, ça ?", interroge-t-il.

Alors qu'un livre révèle la relation qui unissait François Mitterrand, alors âgé de 71 ans, à la jeune Claire, 19 ans, voici une nouvelle lettre du président à sa jeune amie, datée de novembre 1988, il y a 33 ans. "Ne te fais pas de mouron, tu vas réussir tes premiers partiels, c’est ce que m’a confié mon astrologue, Elizabeth Tessier, qui lit dans mes boules. Elle est confiante : tu auras tes UV. Et si ce n’est pas le cas, on s’arrangera, j’ai l’habitude", peut-on notamment lire.