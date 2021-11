La chronique de Laurent Gerra du mardi 16 novembre

Distancée dans les sondages par Éric Zemmour, Marine Le Pen dénonce les propos, qu'elle juge sexistes, du polémiste sur les femmes. "Dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie, j’ai imaginé sans complexe qu'un matin Zemmour changeait de sexe. Et qu’il vivait l'étrange drame d'être une femme", raconte la candidate du Rassemblement national, vraisemblablement inspirée par Michel Sardou. Elle semble également l'être par Patrick Juvet : "Où sont les femmes, les femmes, les femmes ? Et ben elles sont déjà dans les isoloirs pour voter Marine Le Pen, madame", assure-t-elle à mademoiselle Jade.

Autre grand sujet de l'actualité, le coronavirus. Face au rebond de la pandémie, les chaînes d'information en continu s'interrogent sur la meilleure façon d'en parler. Le directeur de BFMTV, Marc-Olivier Fogiel, a tout prévu pour l'arrivée de la cinquième vague épidémique. "On a déjà préparé les story, les story. Cela va s’appeler "Diana, la reine et la 5ème vague", "Dupont de Ligonnes et le mystère de la 5ème vague" et "La 5ème vague contre Éric Zemmour", raconte-t-il, persuadé que la chaîne sera "encore leader sur le prime, le prime, le prime !".

Le prochain épisode de l'émission Une ambition intime, émission présentée par Karine Lemarchand et diffusé sur M6, sera consacré à François Bayrou. L'homme fort du Modem a reçu la présentatrice "au siège du parti, dans la salle polyvalente Jean Lecanuet". "Prêt à répondre à toutes les questions politiques, y compris les plus difficiles", il est en revanche très mal à l'aise lorsqu'il est interrogé sur sa vie privée. "Je ne rougis pas, c’est l’état naturel de ma grosse tête", rétorque-t-il à une question sur ses oreilles et une remarque de Karine Lemarchand.