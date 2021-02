La chronique de Laurent Gerra du 3 février 2021

et Jade

publié le 03/02/2021 à 10:15

Un troisième confinement pourrait avoir de nouvelles conséquences économiques désastreuses pour notre pays selon notre spécialiste, François Lenglet, qui estime néanmoins qu'il y a des points positifs à retenir : "Pendant un confinement, les gens

restent chez eux et dépriment. Du coup, ils picolent beaucoup plus. Ce qui est profitable pour les marchands de vin. Le pays pourra donc retrouver l’équilibre financier grâce à leurs verres à moitié pleins en Bordeaux, en Côtes du Rhône et en Beaujolais village".

Francis Lalanne a encore fait parler de lui en appelant l’armée à renverser Emmanuel

Macron. En cause, le chanteur regrette que le chef de l'État "veut jamais que je chante pour le défilé du 14 juillet". "Avec tous mes potes soldats, on va le déloger. J’ai des cuissardes pour tout le monde" dit-il à mademoiselle Jade.

Les premiers pas de Joe Biden à la Maison Blanche confirment qu’il ne sera pas un nouveau Donald Trump. Ainsi, le nouveau président américain a annoncé qu’il allait organiser un sommet mondial sur le climat en avril, ce qui n'est pas du goût de l'un des personnages influents de l’administration américaine, John Rambo : "Sleepy Joe, c’est vraiment pas le même style que Donald. C’était la fête, y avait de la guerre atomique dans l’air. Joe, lui, qu’est-ce qu’il nous organise ? Une réunion avec des écolos en sarouel qui mangent des graines. C’est un cauchemar".