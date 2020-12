La chanteuse israélienne Rika Zaraï est morte à 82 ans

publié le 23/12/2020 à 12:40

La chanteuse israélienne Rika Zaraï est décédée à l'âge de 82 ans, a annoncé ce mercredi 23 décembre l'ambassade d'Israël en France sur Twitter.

Rika Zaraï, de son vrai nom Rika Gozman, était née le 19 février 1938 à Jérusalem. Propulsée sur le devant de la scène en 1969 avec son tube Casatschok, une adaptation de la chanson russe Katioucha, elle était aussi connue pour avoir chanté Sans chemise, sans pantalon, Alors je chante ou encore Balapapa.



"Profondément attristés de la disparition de Rika Zaraï qui a conquis le cœur des Français avec son bel accent de sabra. Elle a chanté Israël et Jérusalem avec passion et dévouement", a commenté l'ambassade. "C'est une des plus belles voix d'Israël en français qui s'est éteinte", a-t-elle poursuivi, en présentant ses condoléances à son époux Jean-Pierre Magnier.

Après 11 ans d'absence en raison d'un AVC en 2008, qui l'avait en partie paralysée, Rika Zaraï s'était produite en concert aux Folies Bergères, à Paris, en février dernier. Elle était apparue sur scène en fauteuil roulant, et avait interprété sa chanson Prague, avant de fondre en larmes devant l'accueil du public, racontait Le Parisien.