La chanteuse Ann Marie arrêtée et suspectée d'avoir tiré sur un homme

Crédit : Roger Kisby / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 08/12/2020 à 13:16

La chanteuse Ann Marie, 25 ans, a été arrêtée et emprisonnée le 2 décembre dernier à Atlanta, selon le dossier du comté de Fulton. La jeune femme est accusée de possession d'arme à feu dans la commission d'un crime et de voies de faits graves avec une arme mortelle.

De nombreux médias américains dont People, rapportent que l'artiste a été arrêtée à la suite d'une fusillade survenue dans l'hôtel Buckhead à Atlanta. La victime de 24 ans, Jonathon Wright, a reçu un tir par balles dans la tête et a ensuite été transportée à l'hôpital dans "un état critique", rapporte People. Selon le média CBS 46, Ann Marie a expliqué aux forces de l'ordre que "l'arme est tombée d'une table et a ensuite touché à la tête" Jonathon Wright. Ann Marie était "très désemparée" lorsque les forces de l'ordre sont arrivées et n'arrêtait pas de demander si "la victime allait bien".

Plus encore, Ann Marie aurait tellement "crié" sur la scène du crime qu'elle a dû en être éloignée par les forces de l'ordre. Elle leur aurait précisé qu'elle connaissait la victime depuis leur ville natale de Chicago.