"L'Amour est dans le pré" : un couple emblématique annonce son mariage

Ils s'étaient rencontrés en 2013, lors de la 8e saison de l'Amour est dans le pré, sur M6. Alors que l'émission présentée par Karine Le Marchand a clôturé sa 16e saison, Didier et Stéphanie ont annoncé la date de leur mariage.

Le couple, qui a depuis donné naissance à petit garçon prénommé Esteban, âgé aujourd'hui de 6 ans, a annoncé l'heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux. "Ça y'est, on y est en 2022. Le compte à rebours est lancé, il nous reste 3 mois et 13 jours pour devenir M. et Mme Didier Tajan", peut-on lire sur Instagram.

C'est en 2013 que Didier, éleveur de vaches et de chèvres des Hautes-Pyrénées âgé de 41 ans à l'époque de l'émission, faisait la rencontre de Stéphanie. Après avoir échangé leur premier baiser à l'écran, le couple ne s'est plus jamais quitté jusqu'à aujourd'hui, 8 ans après, où ils s'apprêtent à se dire "oui".