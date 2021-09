"Surprise, j'ai adoré. Elle est simple, elle est rayonnante". Le 6 septembre, les téléspectateurs de M6 ont pu découvrir de nouvelles séances de speed dating de L'Amour est dans le pré. Au programme : la rencontre de Delphine, arboricultrice bio de 47 ans, avec ses prétendantes à Paris. Issue d'une famille qui travaille dans le milieu agricole, Delphine ne s'est pas immédiatement tournée vers la terre. La célibataire en quête d'amour a d'abord fait de l'humanitaire, avant de devenir postière en Haute-Savoie pendant une décennie. Depuis 2012, elle produit des prunes, des kakis et du raisin de table sur le terrain près de sa maison qu'elle a entièrement refaite.

À 25 ans, Delphine a pris conscience de son homosexualité. Elle a vécu pendant 12 ans avec une femme Patricia. Elles sont toujours en excellents termes et c'est Patricia qui a inscrit Delphine à L'Amour est dans le pré. Delphine recherchait "une femme nature, sportive, féminine et positive", qui "assume son homosexualité" et qui est "prête à vivre une belle histoire". Un portrait qui ressemble vraiment à Ghyslaine, une candidate franche et directe qui beaucoup plu à notre agricultrice. Avec le brouillon de sa première lettre dont elle n'arrivait pas se séparer, sa détermination, ses petites anecdotes et son sens de la répartie, Ghyslaine a marqué des point. La candidate a su trouver un chemin vers le cœur d'une Delphine manifestement sous le charme. Sitôt vue, sitôt invitée pour la suite de l'aventure.