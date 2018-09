publié le 17/09/2018 à 21:57

Patrice n'est pas prêt pour Top Chef. Lors de son premier dîner avec ses prétendantes Anna et Sylvie, l'agriculteur a réalisé une quiche soufflée. Une recette qui a amusé les deux candidates, mais aussi les internautes devant ce nouvel épisode de L'Amour est dans le pré.



Pourtant, Patrice se défend qu'il n'a que fait que suivre la recette traditionnelle pour réaliser la quiche. Force est de constater qu'elle ressemble plutôt à un soufflé. Cela n'a pas empêché le trio, qui va passer six jours ensemble, de rire devant leur dîner. Le courant passe très bien entre Patrice, Anna et Sylvie (son coup de cœur lors du speed-dating), qui finissent par déguster une quiche "traditionnelle" : le soufflé est effectivement retombé.

Certains internautes ont alors glissé des blagues sur Twitter en expliquant que Patrice avait du mettre "un ingrédient magique qui fait gonfler" dans la pâte, tandis que d'autres ne manquent pas de répéter qu'il ne faut pas de mettre de fromage dans la quiche lorraine.

On sait quel ingrédient magique t’as mis dans ta quiche petit coquin ¿ #ADP — MmeConnasse (@Mme_Connasse) 17 septembre 2018

« C’est avec la quiche soufflée qu’on a inventé la tarte tatin... »

Ok. Ceci n’est pas un exercice : CETTE FEMME A INTERDICTION DE S’APPROCHER D’UNE CUISINE !#adp #adp2018 pic.twitter.com/yORC9j4XbB — Myster MasKeybladers (@keybladers) 17 septembre 2018