publié le 27/06/2017 à 00:04

Les agriculteurs en quête d'amour partent à la rencontre de leurs prétendants. M6 diffuse ce lundi 26 juin la première session de speed-dating de la douzième saison de L'amour est dans le pré. Après l'ouverture des courriers la semaine précédente, qui fut l'objet de grands moments d'émotion, les candidats sont prêts à découvrir leur éventuelle âme sœur. Qui aura un coup de foudre au premier regard ? Des candidats hésiteront-ils entre plusieurs prétendant(e)s?



Lors de ce nouvel épisode, quatre des célibataires du programme rencontrent pour la première fois leurs correspondants qui les ont les plus émus, dans un restaurant de Montmartre, à Paris. Un moment stressant pour les agriculteurs, qui vont peut-être rencontrer leur âme-sœur, mais également pour les auteurs des lettres, qui espèrent un coup de foudre.

Jean-Marc rencontre Françoise, prétendante de la saison passée

Durant la soirée, les rendez-vous et les échanges de cadeaux s'enchaînent pour les candidats. Jean-Marc, 52 ans, rencontre les deux prétendantes qu'il a sélectionné. Parmi elles, les téléspectateurs retrouvent un visage familier : Françoise était la prétendante d'Éric l'année précédente et avait été éconduite, à la grande déception des internautes. Pour séduire l'agriculteur de cette année, la soupirante est apparue complètement métamorphosée. Jean-Marc semble cependant lui préférer Yvelise, sa concurrente. Malgré tout, il invite les deux concurrentes à venir passer une semaine dans sa ferme, les prenant "à l'essai" toutes les deux.

Françoise est de retour dans la saison 12 de "L'Amour est dans le pré" Crédit : Capture d'écran M6

Un coup de foudre pour Pierre-Emmanuel

Pierre-Emmanuel rencontre, lui, cinq de ses prétendantes. Mais la rencontre avec Gladys sera une véritable révélation pour le céréalier de 43 ans. Sa lettre l'avait déjà beaucoup ému. "J'avais l'impression que tu étais au féminin ce que je suis au masculin, et je dois te dire que j'étais ému." Après cette rencontre pleine d'étincelles, Pierre-Emmanuel est ému aux larmes et reste sans voix. Il décide d'inviter seulement Gladys, son véritable coup de foudre, et d'éliminer toutes ses autres soupirantes.

Ce soir, Pierre-Emmanuel va avoir son petit cœur qui va faire Boum. Et c'est très beau. #alertecoupdefoudre #ADP2017 — Karine Le Marchand (@KarineLMOff) 26 juin 2017

Malgré son coup de cœur pour la lettre de Sébastien et leur rencontre agréable, Nathalie, la benjamine de l'aventure, craque pour Bastien, dont le charme n'a pas manqué de la faire flancher, ainsi que Victor, rugbyman qui avoue "regarder son portrait tous les soirs." L'éleveuse invite ces deux hommes à venir passer une semaine avec lui. De son côté, Vincent essaie de piéger ses soupirantes sur les questions de numérologie qui le passionnent et décide de choisir Brigitte et Karine pour venir dans sa ferme, deux candidates avec qui il a ressenti une vraie connexion contrairement aux autres.

Un prétendant surprise pour Nathalie ?

Après ces premières rencontres, les agriculteurs préparent leur demeure pour accueillir leurs deux prétendant(e)s pendant une semaine. Alors que Nathalie avait jeté son dévolu sur Victor et Bastien, elle reçoit la lettre de Sébastien, son premier coup de cœur pourtant éconduit lors du speed-dating. Alors qu'il lui confie ses sentiments suite à leur rencontre, cette correspondance va semer le doute chez la jeune femme de 27 ans, jusqu'à l'émouvoir aux larmes : a-t-elle fait une erreur en l'éliminant ? Accueillera-t-elle ce troisième prétendant, faisant une entorse au déroulement logique de l'émission ?



De leur côté, les trois autres agriculteurs accueillent leurs soupirantes pour une première nuit chez eux. Vincent accueille Karine et Brigitte. Malgré la bonne humeur affichée, une tension s'installe entre les deux prétendantes. Pierre-Emmanuel retrouve lui Gladys, avec qui le coup de foudre se confirme bel et bien alors qu'ils passent une soirée ponctuée de rires. Françoise et Yvelise vont de leur côté user de leurs charmes pour séduire Jean-Marc et faire pencher la balance chacune de leur côté.



Après ces premiers rendez-vous, on suivra la colocation entre les candidats et leurs prétendantes, tandis que d'autres agriculteurs rencontreront leurs soupirants, réservant aux téléspectateurs de L'Amour est dans le Pré de nouvelles surprises et des rebondissements amoureux. Trouveront-ils chaussures à leurs pieds ?