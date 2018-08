publié le 21/08/2018 à 12:21

C'est un record dans cette 13e saison de L'Amour est dans le pré. Émeric est l'agriculteur qui a reçu le plus de lettres toutes saisons confondues. Le jeune homme, originaire de Bretagne et titulaire d'un master en histoire-géographie, aurait été le destinataire de 90 courriers.



Le Breton souhaitait devenir professeur, mais il a décidé de tout plaquer pour aller travailler dans les élevages porcins. Ce gaillard à la tête bien remplie possède aussi un physique qui a fait réagir les internautes.



Grand sportif, Émeric pratique le football, le VTT, le ski et la course à pied : il cherche une prétendante sportive qui pourra le suivre dans sa passion. Il est père d'une petite fille, Marine, dont il a la garde une semaine sur deux. Le séduisant Breton est très exigeant dans sa quête de la femme idéale. Il attend de sa future compagne qu'elle soit douce, attentionnée et sociable.