VIDÉO - "L'Amour est dans le pré" : les retrouvailles émouvantes de Raoul et Laëtitia

publié le 04/09/2018 à 00:51

Les speed-datings, un des passages forts de L'Amour est dans le pré. Et lors de cette saison 2018, cet épisode particulièrement apprécié des téléspectateurs, a apporté son lot d'émotions et de moments touchants. Notamment avec les retrouvailles entre Raoul et Laëtitia.



Le début de leur histoire a marqué l'émission du lundi 3 septembre. Mais si cet instant de véritable coup de foudre entre l'agriculteur réunionnais et sa prétendante fut très émouvant, il n'en était en fait pas un. Les deux s'étaient déjà rencontrés avant L'Amour est dans le pré et Raoul espérait que Laëtitia accepte de participer à l'émission, car au moment de leur rencontre il était déjà dans le processus d'inscription.



La jeune femme a finalement accepté de participer et Raoul a expliqué avoir demandé à la production qu'elle soit la seule prétendante à passer par les speed-datings. La fin de leur rendez-vous s'est soldé par un baiser. Leur histoire d'amour semble désormais évidente.

Si l'émotion qui s'est dégagé de leur rendez-vous a marqué les téléspectaurs, beaucoup d'internautes ont questionné l'intérêt de leur participation à l'émission.

Mais Raoul! Avoue tu voulais juste te faire un petit week-end gratos en amoureux à Paris #ADP2018 pic.twitter.com/452VeRoT05 — mami (@mccallette) 3 septembre 2018

#ADP2018 en fait ils sont déjà en couple Raoul & Laëtitia...

comme l’impression qu’on se paye nos têtes... pic.twitter.com/yttOmnYulf — Elodie ¿ (@Elodie_0485) 3 septembre 2018

Ah ok donc on va voir 2 personnes qui sortent déjà ensemble, qui sont deja amoureux, qui vivent déjà a côté, il est où le projet là ? #ADP2018 pic.twitter.com/NF4dHOuEc6 — Linnesse (@Linnessse) 3 septembre 2018