publié le 24/09/2018 à 23:30

Thomas ne sait plus où donner de la tête. Dans ce 11e épisode de L'Amour est dans le pré, l'ostréiculteur de Charente-Maritime passe la semaine avec Garrett et Romain, ses deux prétendants. Mais, plus les journées avancent, plus Thomas est perdu.



"Je suis un peu perdu, parce que les deux me plaisent tout le temps, c'est ch**nt !", explique d'ailleurs Thomas à la caméra. Pendant ces quelques jours, le trio part sur les marchés afin de vendre les huîtres du candidat de l'émission. Si au départ, Garrett et Romain jouent des coudes pour essayer de séduire Thomas, les deux prétendants laissent ensuite "la compétition" de côté pour l'aider au mieux. Ce qui n'arrange en rien Thomas, toujours perdu.

Finalement, le candidat termine la soirée les larmes aux yeux en expliquant à Garrett et Romain à quel point il est difficile pour lui de faire un choix. Thomas a besoin de l'organisation de Romain et de la fougue de Garrett : "Vous êtes chouettes tous les deux".



Les internautes aident Thomas à choisir

Sur Twitter, les internautes sont tout autant partagés. On trouve une équipe Romain, une pour Garett et une autre pour la formation d'un trouple. D'autres n'hésitent pas à expliquer à Thomas qu'ils seront là pour Romain et Garrett, en fonction de son choix. "Bon Thomas si tu ne sais pas qui choisir, je peux peut-être t'aider. Choisi Gareth et moi je veux bien consoler Romain de son chagrin", écrit ainsi un spectateur.



Mais, il faudra encore patienter avant d'en savoir plus le trio, puisque la suite de leur dîner n'a pas été diffusée dans la seconde partie de l'émission.

Moi je vote pour un trio amoureux pour Thomas ¿ je les adore tous les 3. #ADP2018 — May (@Tears_of_Angel) 24 septembre 2018

Lol Gareth et Romain vont finir ensemble pendant que Thomas pêche des huîtres.#ADP #ADP2018 — Virginia Morzini (@VirginiaMorzini) 24 septembre 2018